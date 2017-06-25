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Доминатрикс отстранена от работы в полиции: ее подозревают в склонности к насилию

время публикации: 18:10 | последнее обновление: 18:10 блог версия для печати фото
Доминатрикс отстранена от работы в полиции: ее подозревают в склонности к насилию

30-летняя Кристен Хайман, недавно принявшая присягу в качестве офицера полиции, борется в суде за право работать в офисе шерифа графства Гудзон, штат Нью-Джерси – после того, как выяснилось, что она снималась в эротических фильмах в качестве доминатрикс.

Об этом пишет в воскресенье, 25 июня, газета The New York Post.

Начальство выставило женщине своеобразное условие: Хайман, временно отстраненная от работы 26 мая, должна пройти психиатрическую экспертизу, которая подтвердит, что у нее нет повышенной склонности к насилию.

В статье отмечается, что адвокат Хайман отказался подтвердить факт наличия такого договора.

Департамент полиции отстранил женщину от работы без выплаты зарплаты за последний месяц, обвинив ее в поведении, недостойном государственного служащего. При поступлении на работу Хайман скрыла, что снималась в фильмах для взрослых в период с 2008-го по 2012 год, а также встречалась с клиентами за деньги.

Материалы следствия свидетельствуют о том, что ответчица ранее утверждала: она никогда не снималась голой и не участвовала в съемках полового акта.

Сама Хайман назвала эти клипы, где она, одетая в кожаную облегающую одежду и туфли на шпильках, избивает мужчин ногами, "детской глупостью", подчеркнув, что все эти действия – часть актерского ремесла.

Она также отметила, что никогда не фигурировала под своим настоящим именем, а использовала сценический псевдоним – Domina Nyx Blake, и призналась, что участвовала в съемках эротических клипах не по зову души, а ради денег.

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