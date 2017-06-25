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В мире

Автомобиль наехал на толпу мусульман, отмечавших Ураза-байрам в Ньюкасле

время публикации: 14:14 | последнее обновление: 14:14 блог версия для печати

Шесть человек, в числе которых трое детей, получили травмы в результате наезда автомобиля, врезавшегося в толпу людей, отмечавших Ураза-байрам – праздник окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в 09:014 по Гринвичу в спортивном центре Уэстгейт, расположенном в британском городе Ньюкасл, графство Нортумберленд на северо-востоке Соединенного Королевства, пишет 25 июня сайт новостной службы ВВС.

Состояние одного из пострадавших детей оценивается медиками как критическое. Полиция графства уже сообщила, что не считает этот инцидент терактом.

Виновница происшествия, 42-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, арестована и передана службам безопасности для допроса.

Информация уточняется.

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