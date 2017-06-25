На пони-ферме в Ленинградской области родился "самый маленький жеребенок в мире". ВИДЕО

В Ленинградской области родился жеребенок, которого российские СМИ называют самым маленьким в мире.

Рост малыша, получившего имя Гулливер, – всего 30 сантиметров в холке, вес – три килограмма. Он претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса, пишет Life.ru.

Родители жеребенка – представители породы американская миниатюрная лошадь. Их рост составляет 70 см. При этом, как ожидается, Гулливер не вырастет выше 50 см.

Как отмечает агентство "Леноблинформ", жеребенок, родившийся на пони-ферме "Идальго" в деревне Скотное, вдвое меньше остальных, но никаких физических отклонений у него нет.

"У мини-лошадей иногда рождаются жеребята-карлики. Например, в США разводили супер-маленьких пони, но все они были с дефектами. А Гулливер – корректный жеребенок. Он ручной и очень смелый", – рассказала агентству директор фермы Елена Чистякова.

"Обычно маленьких лошадей мы используем в терапевтических целях. Они проходят специальную лечебную подготовку. Мы ходим с пони в больницы и к деткам в детдома", – добавила Чистякова.