В Саратовской области застрелена 4-летняя девочка, подозревают ее 6-летнего брата

Вечером в субботу, 24 июня, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в частном доме в городе Вольск тела 4-летней девочки с огнестрельным ранением, сообщает региональное Следственное управление Саратовской области РФ.

По версии следствия, 6-летний брат девочки нашел хранившееся в доме ружье и в ходе игры выстрелил в сестру.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается. К нему привлечены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления.