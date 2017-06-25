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Организаторы гей-парада в Чикаго отказали евреям в праве нести Звезду Давида

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:30 блог версия для печати фото
Организаторы гей-парада в Чикаго отказали евреям в праве нести Звезду Давида

В минувшую субботу в Чикаго, где проходил 21-й ежегодный The Dyke March, аналог Парада гордости, разгорелся скандал, пишет в воскресенье, 25 июня, издание The Windy City Times - ресурс, освещающего проблемы и события ЛГБТ-общины

Организаторы мероприятия объявили, что нынешний марш будет проводиться в рамках борьбы за социальную справедливость.

Тем не менее, трем членам еврейской общины города, которые намеревались идти под радужным флагом с изображением Звезды Давида, было отказано в праве участвовать в The Dyke March.

Согласно информации издания, этим людям было заявлено, что израильский символ на флаге "заставит участником мероприятия ощутить опасность", а само это мероприятие является "антисионистским и пропалестинским".

Лорел Грауэр, одна из тех, кому было запрещено нести свой флаг, утверждала, что этот символ Израиля не имеет целью кого-либо оскорбить – он призван лишь заявить об их "принадлежности к еврейскому народу".

Напомним, что Звезда Давида является официальным символом еврейских общин, начиная с XIV века.

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Воскресенье, 25 июня 2017 г.
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