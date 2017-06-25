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КНДР – о "загадочной" смерти Отто Вармбиера: "Наша страна – главная жертва инцидента"

время публикации: 16:57 | последнее обновление: 16:57 блог версия для печати фото
КНДР – о "загадочной" смерти Отто Вармбиера: "Наша страна – главная жертва инцидента"

Власти КНДР решительно отрицают тот факт, что американский студент Отто Вармбиер, находившийся в течение года в одном из северокорейских трудовых лагерей, впавший там в кому и умерший на прошлой неделе, подвергался пыткам.

Об этом пишет в воскресенье, 25 июня, агентство еврейских новостей JTA.

Представитель МИД КНДР, прокомментировавший эти события в минувшую пятницу в интервью государственному агентству новостей KCNA, заявил, что его страна – "главная жертва" этого инцидента, а также назвал смерть американца "загадочной". Cеверокорейский чиновник утверждал, что администрация президента Обамы никогда официально не требовала освобождения Вармбиера и отказывалась вести переговоры с Пхеньяном по данному вопросу.

"У нас не было причин проявлять милосердие к преступнику из вражеского государства, но мы предоставили ему медицинские услуги и честно заботились о нем до возвращения в США" – приводит издание слова представителя МИД КНДР.

Этот комментарий – первая и единственная реакция правительства Северной Кореи после возвращения Вармбиера на родину.

Согласно северокорейской версии, Вармбиер впал в кому в результате ботулизма и сопутствующего этой болезни приема снотворного.

Эксперты медицинского центра Университета Цинциннати, где скончался Отто Вармбиер, на нашли у него признаков ботулизма. По мнению американский врачей, смерть наступила в результате тяжелого неврологического заболевания – возможно, что к трагедии привел кардиопульмональный шок, пишет газета Тhe Washington Post.

Отто Вармбиер был арестован в КНДР в январе минувшего года за кражу пропагандистского плаката и приговорен к 15 годам трудовых лагерей. Северокорейские власти выпустили пленника под давлением международной общественности, после того, как стало известно о катастрофическом ухудшении состояния его здоровья.

Отто был активистом в кампусе Hillel Университета Вирджинии и заботился о членах еврейской общины, сообщал сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на раввина кампуса Джейка Рубина.

В 2014 году Вармбиер посетил Израиль в рамках движения Birthright. Он побывал в крепости "Масада", получил еврейское имя и под впечатлением этой поездки стал активистом еврейской общины, пишет издание. Движение Birthright организовывает поездки в Израиль для тех, кто считает себя евреем и имеет хотя бы одного еврейского родителя – или же прошел гиюр.

Позже выяснилось, что семья Вармбиер скрывала свое еврейство в надежде облегчить участь пленника: они полагали, что это обстоятельство затруднит переговоры.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 июня 2017 г.
Семья студента, умершего по возвращении из КНДР, скрывала свое еврейство
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2017 г.
Студент из США, активист еврейской общины, освобожденный властями КНДР, умер в больнице
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июня 2017 г.
КНДР освободила американского студента – активиста еврейской общины, он в коме
// NEWSru.co.il // В мире // 13 июня 2017 г.
Власти КНДР освободили американского студента, приговоренного к 15 годам тюрьмы за кражу плаката







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