Взрыв автоцистерны с топливом в Пакистане, более 120 погибших

Утром в воскресенье, 25 июня, в пакистанском Бахавалпуре (провинция Пенджаб) взорвалась и загорелась автоцистерна с топливом. По данным пакистанского телеканала Geo TV, погибли не менее 123 человек.

В местные больницы доставлены более 40 пострадавших, многие из них получили крайне тяжелые ожоги. Врачи говорят, что количество жертв, скорее всего, возрастет.

В результате пожара сгорели десятки транспортных средств, находившихся поблизости от взорвавшейся цистерны с топливом. По сведениям Geo TV, сгорели не менее 75 мотоциклов и четыре автомобиля.

Причины взрыва выясняются.

По одной из версий, автоцистерна опрокинулась и из нее начало вытекать топливо, которое могло воспламениться от огня сигареты.