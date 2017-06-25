Владимир Путин признался, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой.

"Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди", – цитирует агентство "Интерфакс" интервью Путина программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

По словам российского президента, работающие в нелегальной разведке люди "особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера".

"Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения, – сказал Путин. – Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки".

Как отмечает РИА Новости, Владимир Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.