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Американские конгрессмены требуют, чтобы США вышли из договора о РМСД

время публикации: 12:29 | последнее обновление: 12:29 блог версия для печати фото
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв и президент США Р. Рейган подписывают Договор в Белом доме, 1987 год

Несколько членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили в Белый дом предложение о выходе страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного США и СССР в 1987 году.

Об этом сообщает в воскресенье, 25 июня, влиятельное американское издание Politico.

По словам конгрессмена-республиканца Майка Роджерса, которые цитирует сайт телеканала "Дождь", со стороны США "безответственно продолжать соблюдать договор, когда единственный другой участник его не соблюдает".

Предложение выйти из договора РСМД было спровоцировано неоднократными обвинениями в том, что Россия нарушает соглашения, предусмотренные данным договором, и проводит испытания запрещенных этим документом вооружений.

Пентагон и Госдепартамент США, со своей стороны, признают наличие "серьезных вопросв" по поводу соглашения, однако предостерегают от выхода из договора, которое может разжечь полномасштабную гонку вооружений.

Politico сообщает, что в прошлом году руководство Пентагон в своем докладе Конгрессу США, который ранее не был опубликован, предостерегало от выхода из договора и утверждало, что лучше призвать Россию его соблюдать, чем выходить из него.

В начале марта США обвинили Россию в нарушении договора о РСМД путем развертывания баллистической ракеты наземного базирования. Кремль эти обвинения отверг и, в свою очередь, обвинил в этом же правонарушении США.

Минобороны РФ утверждает, что США под видом испытаний системы ПРО отрабатывают применение ракет средней и маньшей дальности, которые запрещены договором.

Документ, о котором идет речьЮ был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом и вступил в силу годом позже. Договор запрещает обеим сторонам испытывать и развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (1000 - 5500 километров) и меньшей (500 - 1000 километров) дальности.

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