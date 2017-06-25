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В мире

Акции протеста в Мельбурне: антиисламисты противостоят "сторонникам толерантности"

время публикации: 13:48 | последнее обновление: 14:08 блог версия для печати фото
Мельбурн, 25 июня 2017 года

Австралийская полиция применила перечный газ для разгона демонстраций в Мельбурне, которые проводят в воскресенье активисты антииммиграционного движения и ультраправые националисты, подравшиеся со своими идеологическими противниками – представителями левого лагеря, сторонниками толерантности.

Об этом пишет 25 июня новостное агентство Reuters.

Ультраправые националисты, члены движения True Blue Crew, требуют положить конец "исламизации" Австралии и закрыть доступ в страну беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В статье отмечается, что в настоящее время в Австралии отмечен резкий рост количества противников исламизации – на фоне серии терактов, совершенных в ряде стран Европы "одинокими волками" – исламистами, являющимися гражданами этих государств.

Власти Зеленого континента сообщают о том, что за последние два года были предотвращены несколько терактов, планируемых местными исламистами.

На днях полиция штата Виктория задержала двух человек, обвиняемых в незаконном хранении оружия и нарушении общественного порядка.

Проблема иммиграции является сегодня мейнстримом внутренней политики: правящая Либерально-национальная коалиция требует ужесточить требования, сопровождающие получение гражданства этой страны – в частности, демонстрации приверженности "австралийским ценностям".

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Парад австралийской гордости, защитники мусульман и Ид аль-Фитр. Фоторепортаж







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