В Москву "для консультаций" прибыла делегация ХАМАСа

"Палестинский информационный центр" сообщает о прибытии в Москву делегации "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) под руководством Мусы Абу Марзука.

В сообщении ПИЦ сказано, что делегация ХАМАСа встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими представителями российского МИДа.

На официальном сайте российского МИДа никаких сведений по поводу этого визита нет. Однако государственное российское агентство РИА Новости опубликовало заявление по этому поводу замминистра иностранных дел России, спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова: "У нас сегодня, кстати сказать, будет делегация ХАМАС, мы с ней будем проводить консультации". Он отметил, что в МИДе рассчитывают узнать у делегации ХАМАСа новую информацию относительно подготовки США плана палестино-израильского урегулирования. "Узнаем, может быть, у них есть какая-то информация, потому что с нами не делятся. И я так опасаюсь, что они и с палестинцами не делятся", – заявил Богданов, не упомянув о том, что США считают ХАМАС террористической организацией и не поддерживают с ней контактов.

Напомним, что прошлый визит Абу Марзука в Москву состоялся в конце марта. До того он приезжал в российскую столицу в сентябре прошлого года, тогда его сопровождал Салах аль-Арури. Израиль протестовал против этих визитов.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами этой террористической организации. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа.

Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом.

В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года).

Муса Абу Марзук. Краткая справка

Родился в 1951-м году в Газе, где окончил среднюю школу, после чего перебрался в Египет и поступил в Каирский университет (закончил в 1977 году – дипломированный инженер).

До 1981-го года работал в Египте менеджером на заводе. В 1981-м году выехал в США, где в 1991-м году защитил докторскую диссертацию в области промышленной инженерии.

В 1991-м году был избран главой политбюро ХАМАСа, занимал этот пост до 1995 года.

В 1992-1995 годах проживал в Иордании. Потом снова вернулся в США, и был арестован американскими спецслужбами сразу по прибытии в аэропорт имени Кеннеди.

В мае 1997 года вышел на свободу и вернулся в Иорданию, где продолжил работу в руководстве ХАМАСа.

В 1999-м году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАСа на своей территории – Абу Марзук был вынужден уехать из Иордании. Сначала он отправился в Йемен, получив гражданство этой страны, а затем в Сирию где проживал до 2013 года.

Несмотря на то, что в США Марзуку так и не было предъявлено никаких конкретных обвинений, в списках ФБР он числился одним из самых опасных террористов в мире.

В 2002-2014 годах Абу Марзук выступал в роли одного из основных координаторов переговоров между ФАТХом и ХАМАСом. В июле-августе 2014-го был главой делегации ХАМАСа на переговорах в Каире по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Газой.

В 2017-м вновь баллотировался на пост главы политбюро ХАМАСа, но после ухода в отставку Халида Машаля эту террористическую организацию возглавил Исмаил Ханийя, ранее являвшийся лидером "Исламского движения сопротивления" в Газе.

Муса Абу Марзук многие годы был в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в течение последних десяти лет попыток его захвата или уничтожения не предпринималось.





