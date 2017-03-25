В аэропорту Албании задержан израильтянин

В аэропорту имени Матери Терезы, расположенном в Тиране, столице Албании, задержан гражданин Израиля. Мужчина, имя которого не сообщается, привлек внимание полиции во время проверки, предшествующей вылету, сообщает Times of Israel.

Во время досмотра его вещей сотрудники правоохранительных органов сочли подозрительным некое электронное устройство, находившиеся в ручной клади. В ходе обыска у израильтянина был изъят также его мобильный телефон.

В настоящее время албанская полиция выясняет, использовалось ли электронное устройство, изъятое у пассажира, для прослушивания телефонных разговоров или других противозаконных действий.

МИД Израиля подтвердил, что располагает информацией об этом инциденте, сообщает Nana10. Также названо имя задержанного - Йорам Париг.