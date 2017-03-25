25 марта 2017 г.
последняя новость: 14:30
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:30 Молодой человек покончил с собой, приняв "слоновью дозу" запрещенного препарата
14:02 Разгром на еврейском участке парижского кладбища: полиция настаивает на версии о ДТП
12:40 Злоумышленники совершили налет на бутик Rolex в культовом отеле Лас-Вегаса
11:39 Тело женщины, обезглавленной мужем, нашли через 20 лет после убийства
10:38 Мария Максакова заявила, что не будет выдвигать версий убийства Дениса Вороненкова
10:10 Халид Масуд, осуществивший теракт в Лондоне, вынуждал дочерей принять ислам
09:02 В США предъявлены обвинения финансисту "Хизбаллы"
08:33 В аэропорту Албании задержан израильтянин
08:12 В Лилле неизвестный открыл стрельбу по прохожим; среди раненых – подросток
21:43 Преподавательница тату-искусства задержана за развращение несовершеннолетнего
В мире

В аэропорту Албании задержан израильтянин

время публикации: 08:33 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
В Албании задержан гражданин Израиля
В Албании задержан гражданин Израиля
В Албании задержан гражданин Израиля

В аэропорту имени Матери Терезы, расположенном в Тиране, столице Албании, задержан гражданин Израиля. Мужчина, имя которого не сообщается, привлек внимание полиции во время проверки, предшествующей вылету, сообщает Times of Israel.

Во время досмотра его вещей сотрудники правоохранительных органов сочли подозрительным некое электронное устройство, находившиеся в ручной клади. В ходе обыска у израильтянина был изъят также его мобильный телефон.

В настоящее время албанская полиция выясняет, использовалось ли электронное устройство, изъятое у пассажира, для прослушивания телефонных разговоров или других противозаконных действий.

МИД Израиля подтвердил, что располагает информацией об этом инциденте, сообщает Nana10. Также названо имя задержанного - Йорам Париг.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 марта 2017 г.
Власти Узбекистана освободили израильтянина, задержанного в аэропорту Ташкента
// NEWSru.co.il // В мире // 23 февраля 2017 г.
В Колумбии задержан израильтянин, угрожавший взорвать в аэропорту бомбу
// NEWSru.co.il // В мире // 24 января 2017 г.
Израильтянин, воевавший против ИГ, задержан в мусульманской стране по обвинению в убийстве







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 25 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017