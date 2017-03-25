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В мире

В США предъявлены обвинения финансисту "Хизбаллы"

время публикации: 09:02 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
В США предъявлены обвинения финансисту "Хизбаллы"

Прокуратура США предъявило обвинительное заключение ливанскому бизнесмену Касиму Таджеддину, депортированному из Марокко.

Власти располагают сведениями, согласно которым Таджеддин финансирует шиитскую террористическую организацию "Хизбалла", сообщает сайт Middle east eye , подчеркивая, что речь идет о десятках миллионов долларов.

Однако обвинения, предъявленные бизнесмену, связаны не с его поддержкой террористов, а с нарушением санкций, наложенных на него американскими властями. Имя Таджеддина еще в мае 2009 года было внесено в список финансистов глобального террора. Тогда же ему было запрещено вести какие-либо дела с американскими компаниями или частными лицами.

62-летний бизнесмен, в минувший четверг, 22 марта, дававший показания в федеральном суде Вашингтона, не признал себя виновным.

По данным следствия, Касим Таджеддин переводил "Хизбалле" доходы компании Tajco. Власти США еще в 1997 году внесли "Хизбаллу" в список террористических организаций.

Адвокат Таджеддина, Шибли Малат, заявил, что его клиент не имеет ничего общего с "Хизбаллой" и занесен в "черный список" спонсоров терроризма без каких-либо доказательств его связей с террористами.

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