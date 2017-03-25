Разгром на еврейском участке парижского кладбища: полиция настаивает на версии о ДТП

Десятки надгробий, находящихся на еврейском участке крупнейшего парижского кладбища Пантен, разбиты и повалены неизвестными вандалами.

Однако, по словам источника, сообщившего о разгроме на кладбище в полицию, речь идет не об акции вандализма, а о дорожно-транспортном происшествии. Об этом пишет сайт JSSnews, отмечая, что согласно официальной версии, которой придерживается и администрация кладбища, и полиция, неизвестный автомобиль съехал с главной аллеи кладбища, где разрешенная скорость не превышает 30 км/ч, и буквально снес десятки памятников.

По другой версии, разгром на кладбище был учинен в ночь с четверга на пятницу. В ночное время территория кладбища закрыта, таким образом, крайне маловероятно, что автомобиль, разбивший надгробия, оказался там случайно.





