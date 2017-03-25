25 марта 2017 г.
последняя новость: 14:30
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:30 Молодой человек покончил с собой, приняв "слоновью дозу" запрещенного препарата
14:02 Разгром на еврейском участке парижского кладбища: полиция настаивает на версии о ДТП
12:40 Злоумышленники совершили налет на бутик Rolex в культовом отеле Лас-Вегаса
11:39 Тело женщины, обезглавленной мужем, нашли через 20 лет после убийства
10:38 Мария Максакова заявила, что не будет выдвигать версий убийства Дениса Вороненкова
10:10 Халид Масуд, осуществивший теракт в Лондоне, вынуждал дочерей принять ислам
09:02 В США предъявлены обвинения финансисту "Хизбаллы"
08:33 В аэропорту Албании задержан израильтянин
08:12 В Лилле неизвестный открыл стрельбу по прохожим; среди раненых – подросток
21:43 Преподавательница тату-искусства задержана за развращение несовершеннолетнего
В мире

Разгром на еврейском участке парижского кладбища: полиция настаивает на версии о ДТП

время публикации: 14:02 | последнее обновление: 14:14 блог версия для печати фото
Разгром на еврейском участке парижского кладбища

Десятки надгробий, находящихся на еврейском участке крупнейшего парижского кладбища Пантен, разбиты и повалены неизвестными вандалами.

Однако, по словам источника, сообщившего о разгроме на кладбище в полицию, речь идет не об акции вандализма, а о дорожно-транспортном происшествии. Об этом пишет сайт JSSnews, отмечая, что согласно официальной версии, которой придерживается и администрация кладбища, и полиция, неизвестный автомобиль съехал с главной аллеи кладбища, где разрешенная скорость не превышает 30 км/ч, и буквально снес десятки памятников.

По другой версии, разгром на кладбище был учинен в ночь с четверга на пятницу. В ночное время территория кладбища закрыта, таким образом, крайне маловероятно, что автомобиль, разбивший надгробия, оказался там случайно.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 16 марта 2017 г.
В Тернопольской области нашли сотни разрушенных еврейских надгробий
// NEWSru.co.il // В мире // 6 марта 2017 г.
Надгробия на еврейском кладбище в Бруклине рухнули по естественным причинам
// NEWSru.co.il // В мире // 5 марта 2017 г.
В США снова осквернено еврейское кладбище
// NEWSru.co.il // В мире // 27 февраля 2017 г.
В США разгромили второе еврейское кладбище за неделю







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 25 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017