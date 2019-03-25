Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанами

В понедельник, 25 марта, в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. После переговоров, состоявшихся в Овальном кабинете, лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.

Дональд Трамп сказал, что США признают право Израиля на самозащиту. Он также отметил, что он сегодня делает еще один "исторический шаг", который повысит возможности Израиля для самозащиты". Он отметил, что для Ирана, Сирии и "Хизбаллы" Голанские высоты по-прежнему являются потенциальной целью для атаки. "Мы не хотим видеть нападения подобные тому, что произошло сегодня утром к северу от Тель-Авива", - сказал президент США.

По словам Трампа, состоявшаяся беседа была посвящена угрозам на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что за то время, что он находится в Белом доме, укрепились отношения между США и Израилем. "Иерусалим является столицей еврейского народа, они многие годы хотели, чтобы наше посольство находилось именно там, и мы сделали это. Мы также вышли из "ядерной сделки" с Ираном, а под воздействием санкций Иран больше не является той же страной, какой он был до того, как я был избран президентом".

В присутствии журналистов и Биньямина Нетаниягу президент США подписал президентскую прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Вскоре после встречи с Трампом Нетаниягу вылетает в Израиль, сократив свой визит в США в связи с обострением ситуации после ракетного обстрела центра страны из Газы.

О том, что США готовы признать принадлежность Голан Израилю, Дональд Трамп сообщил 21 марта, написав в своем "твиттере": "Спустя 52 года США следует безоговорочно признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые жизненно важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности".

После этого постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари сообщил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, что считает это неприемлемым. С осуждением США выступил и советник верховного руководителя Ирана по вопросам внешней политики Али Акбар Велайяти. По его словам, цель Трампа – усилить позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на парламентских выборах.

Не поддержали решение США также СПЧ ООН и ЕС.





