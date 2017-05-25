Теракт в Манчестере: новые сведения, названы имена почти всех погибших

Продолжается расследование теракта-самоубийства, совершенного вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе Manchester Arena. Жертвами этого теракта стали 22 человека, более 60 получили ранения (около 20 из них в крайне тяжелом или критическом состоянии).

Ранее было названо имя исполнителя теракта: 22-летний Салман Абэди, уроженец Манчестера ливийского происхождения. Есть сведения о его связях с "Аль-Каидой". Но ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

В Великобритании наложен запрет на разглашение сведений о ходе следствия. Но американские СМИ публикуют подробности расследования, что вызывает негодование британских властей. По сведениям газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выразить протест президенту США Дональду Трампу в связи с утечками секретной информации в американские СМИ.

Американские СМИ раньше британских назвали имя террориста и опубликовали сведения о нем. Сайт газеты The New York Times публиковал фотографии взрывателя самодельной бомбы. Сайт телеканала NBC News рассказывал о предполагаемых связях исполнителя с террористическими организациями и о том, как он был идентифицирован. ABC News публикует протоколы допроса младшего брата террориста, проживающего в Ливии, судя по которым он знал о готовящемся теракте.

Но и британские СМИ публикуют сведения, которые не были переданы журналистам полицией. Так, например, телеканал Sky News опубликовал кадры записи камеры слежения в торговом центре Arndale, где молодой человек, похожий на Абэди сначала снимает деньги в банкомате, а потом покупает рюкзак, в который, судя по всему, позже положит бомбу.

Известно, что в Великобритании и Ливии в рамках расследования теракта в Манчестере были задержаны около десяти человек, в том числе родственники террориста. По меньшей мере одна из задержанных в Манчестере позже была отпущена.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

По состоянию на утро 25 мая, опубликованы почти все имена погибших. Но власти Великобритании до сих пор не публикуют официальный список жертв теракта.

Среди жертв есть дети, выходившие с концерта, и родители, ожидавшие своих детей на выходе.

Саффи Роуз Руссос, 8

Джорджина Бетани Колландер, 18

Оливия Кемпбэлл, 15

Джон Аткинсон, 26

Келли Брюстер, 32

Меган Харли, 11

Элисон Хоу, 45

Лайза Лиз, 47

Марсин Клис, около 40 лет

Анжелика Клис, около 40 лет

Джейн Твидл-Тейлор, 51

Мартин Хетт, 29

Нелл Джонс, 14

Мишель Кисс, 45

Хлоя Рутерфорд, 17

Лиам Керри, 19

Соррелл Лечковски, 14

Известно, что среди погибших оказалась сотрудница полиции, имя которой пока не называется. Ее муж получил крайне тяжелые ранения, их двое детей также ранены.

Информация о жертвах этого теракта уточняется.