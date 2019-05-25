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25 мая 2019 г.
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В мире

Власти назвали взрыв в Лионе "террористическим сговором", а не терактом

время публикации: 08:38 | последнее обновление: 12:45 блог версия для печати фото
Министр юстиции Франции: причина взрыва в Лионе - террористический сговор
Место происшествия (вид с площади Белькур)

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что прокуратура Парижа рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе, при котором пострадали не менее 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFM TV.

"Отдел прокуратуры Парижа, ответственный за борьбу с терроризмом, получил обращение. Он начал расследование преступного террористического сговора, но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции. Исходя из результатов, можно будет в дальнейшем квалифицировать данное расследование", - заявила глава ведомства.

При этом она добавила, что "еще слишком рано говорить о теракте".

Напомним, в пятницу, 24 мая, во французском Лионе, на улице Виктора Гюго, возле булочной La Brioche dorée, прогремел взрыв.

В результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе 8-летняя девочка. Большинство пострадавших получили ранения ног; жизни раненых ничто не угрожает, однако они остаются в больницах.

По предварительным данным, мужчина, закрывший лицо с помощью головного убора и темных очков, подъехал на велосипеде к булочной и оставил у ее входа пакет, завернутый в бумагу. После этого он уехал, а через полторы минуты прогремел взрыв, судя по всему, осуществленный с помощью телефонного звонка, сообщает Le Point.

В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемого и опрашивает свидетелей происшествия. Его личность установлена, но не раскрывается. Разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет.

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// NEWSru.co.il // В мире // 24 мая 2019 г.
В Лионе прогремел взрыв; есть пострадавшие





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