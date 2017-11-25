Пожар в отеле Leogrand в Батуми: 11 погибших, среди пострадавших иранцы, турки и израильтяне

Жертвами пожара в гостинице Leogrand в Батуми (Грузия), происшедшего вечером в пятницу, 24 ноября, стали 11 человек – 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана, сообщает грузинское МВД.

Некоторые СМИ сообщают о 12 погибших. Но эти сведения не подтверждаются МВД Грузии.

В официальном сообщении также отмечается, что в городские больницы был доставлен 21 пострадавший, трое, по состоянию на утро 25 ноября, были выписаны. Угрозы для жизни других пострадавших нет.

По сведениям СМИ, среди пострадавших есть граждане Турции, Ирана и Израиля.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. В операции по тушению пожара и спасению граждан участвовали 17 противопожарных бригад, 120 спасателей и около 200 полицейских. Из здания гостиницы и казино в ходе операции были эвакуированы более 100 человек.

Начато расследование обстоятельств возникновения пожара в гостинице. Возбуждено уголовное дело.

РИА Новости пишет, что, предположительно, эпицентр возгорания находился в спа-салоне. В это время там находились участницы конкурса красоты "Мисс Грузия", все они были вовремя эвакуированы, никто из них не пострадал.

Известно, что несколько месяцев назад агентство туризма Аджарии оштрафовало гостиницу Leogrand за отсутствие противопожарной системы.





