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В мире

Пожар в Leogrand. МИД поможет израильтянам, лишившимся паспортов, вернуться домой

время публикации: 16:23 | последнее обновление: 20:01 блог версия для печати фото
МИД поможет израильтянам, оставшимся без паспортов, вернуться домой
Ночной Батуми
Отделение полиции в Грузии

В пятницу, 24 ноября, в отеле Leogrand в Батуми вспыхнул пожар, жертвами которого стали 11 человек.

Как сообщает "Грузия Online", 8 погибших были найдены в лифте (все они задохнулись дымом), двое – в тренировочном зале, один – в бассейне. Все 11 погибших – мужчины (10 граждан Грузии и один гражданин Ирана).

В городские больницы был доставлен 21 пострадавший. По состоянию на 16:00 ближневосточного времени, в стационарах остаются 8 пострадавших. Согласно прогнозам врачей, все они будут выписаны уже сегодня.

МИД Израиля подтвердил, что среди пострадавших – один гражданин Израиля. Еще 46 израильтян, находившихся в гостинице, когда вспыхнул пожар, были эвакуированы в отель Hilton. Израильский МИД оказывает помощь израильтянам, оставшимся без паспортов, стремясь сделать все возможное, чтобы они как можно скорее вернулись домой.

Следственные органы Грузии ведут расследование по 3-й части статьи 243 УК Грузии (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух или более человек или другие тяжелые последствия).

Гостиница Leogrand, открывшаяся летом 2015 года, принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Авгорену.



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// NEWSru.co.il // В мире // 25 ноября 2017 г.
Пожар в отеле Leogrand в Батуми: 11 погибших, среди пострадавших иранцы, турки и израильтяне







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