Пожар в Leogrand. МИД поможет израильтянам, лишившимся паспортов, вернуться домой

В пятницу, 24 ноября, в отеле Leogrand в Батуми вспыхнул пожар, жертвами которого стали 11 человек.

Как сообщает "Грузия Online", 8 погибших были найдены в лифте (все они задохнулись дымом), двое – в тренировочном зале, один – в бассейне. Все 11 погибших – мужчины (10 граждан Грузии и один гражданин Ирана).

В городские больницы был доставлен 21 пострадавший. По состоянию на 16:00 ближневосточного времени, в стационарах остаются 8 пострадавших. Согласно прогнозам врачей, все они будут выписаны уже сегодня.

МИД Израиля подтвердил, что среди пострадавших – один гражданин Израиля. Еще 46 израильтян, находившихся в гостинице, когда вспыхнул пожар, были эвакуированы в отель Hilton. Израильский МИД оказывает помощь израильтянам, оставшимся без паспортов, стремясь сделать все возможное, чтобы они как можно скорее вернулись домой.

Следственные органы Грузии ведут расследование по 3-й части статьи 243 УК Грузии (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух или более человек или другие тяжелые последствия).

Гостиница Leogrand, открывшаяся летом 2015 года, принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Авгорену.





