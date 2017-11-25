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14:15 В Шведской академии, присуждающей "Нобеля" по литературе, вспыхнул секс-скандал
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В Шведской академии, присуждающей "Нобеля" по литературе, вспыхнул секс-скандал

время публикации: 14:15 | последнее обновление: 14:41 блог версия для печати фото
В Шведской академии, присуждающей "Нобеля" по литературе, вспыхнул секс-скандал
В Шведской академии, присуждающей "Нобеля" по литературе, вспыхнул секс-скандал

Шведская ежедневная газета Dagens Nyheter опубликовала показания 18 женщин, утверждавших, что в период с 1996-го по 2017 год все они подверглись сексуальным домогательствам со стороны мужчины, имеющим тесные связи со Шведской академией. Женщины заявили, что молчали из страха, что их обидчик, высокопоставленный человек, разрушит их карьеру.

Шведская академия, ежегодно присуждающая Нобелевскую премию по литературе, объявила в пятницу, 24 ноября, что прекращает все контакты с человеком, обвиненным в сексуальных домогательствах по отношению к восемнадцати женщинам, пишет Deutsche Welle.

Представители академии заявили, что мужчина, имя которого не сообщается, не входит в число академиков, однако женат на писательнице, тесно связанной с академией. Он занимался организацией выставок, публичных чтений, выступлений шведских писателей и лауреатов Нобелевской премии, а также отвечал за управление штаб-квартирой академии в престижном районе Парижа.

СМИ, не только шведские, но и французские, и германские, пытаются "вычислить" виновника, однако его имя, согласно законам Швеции, не может быть названо из-за презумпции невиновности. Одновременно высказываются опасения, что скандал может повредить репутации Шведской академии, действия которой должны быть "прозрачны".



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