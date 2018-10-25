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В мире

Во Франции умер известный писатель Анатолий Гладилин

время публикации: 06:00 | последнее обновление: 06:46 блог версия для печати фото
Анатолий Гладилин

24 октября в Кламаре (к юго-западу от Парижа) в возрасте 83 лет умер известный русский писатель и диссидент Анатолий Гладилин.

Анатолий Гладилин. Краткая биография

Родился 21 августа 1935 года в Москве в семье юриста Тихона Гладилина и врача Полины Дрейцер. После школы работал электромехаником в НИИ министерства станкостроения. В 1954-1958 годах учился в Литературном институте имени Горького.

Слава пришла к нему в 20 лет, после публикации в журнале "Юность" его повести "Хроника времен Виктора Подгурского".

Вскоре Гладилин ушел из Литературного института, не закончив его. Получил приглашение в "Московский комсомолец" работать заведующим отделом литературы и искусства.

Позже работал редактором на киностудии имени Горького.

В 60-х годах Анатолий Гладилин считался талантливым и перспективным молодым советским писателем. В 1964 году принял участие в написании коллективного детективного романа "Смеётся тот, кто смеётся", опубликованного в газете "Неделя".

Гладилин открыто выступил против суда над А.Синявским и Ю.Даниэлем. Был одним из близких друзей писателя Василия Аксенова.

Его повесть "Прогноз на завтра", написанная в 1972 году, была опубликована лишь в эмигрантском издательстве "Посев".

В 1976 году Анатолий Гладилин был вынужден с женой и дочерью по израильской визе эмигрировать из СССР. С тех пор жил в Париже. В эмиграции Гладилин работал на радио "Свобода" и "Немецкая волна".

Умер в Кламаре (Франция).

Книги Анатолия Гладилина. В СССР были изданы: "Хроника времён Виктора Подгурского", "Бригантина поднимает паруса", "История одного неудачника", "Дым в глаза. Повесть о честолюбии", "Песни золотого прииска", "Вечная командировка", "Идущий впереди", "Первый день нового года", "История одной компании", "Евангелие от Робеспьера", "Янтарный берег", "Сны Шлиссельбургской крепости", "Два года до весны", "Секрет Жени Сидорова", "Репетиция в пятницу", "Тигр переходит улицу". В РФ изданы: "Меня убил скотина Пелл", "Беспокойник", "Тень всадника", "Меч Тамерлана", "Жулики, добро пожаловать в Париж!", "Улица генералов", "Тигрушка". За пределами СССР/РФ были изданы: "Прогноз на завтра", "The Making and Unmaking of a Soviet Writer", "Парижская ярмарка", "Большой беговой день", "ФССР. Французская Советская Социалистическая республика".

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