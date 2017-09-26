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КНДР обвиняет Трампа в "развязывании войны" и грозит сбивать самолеты США

время публикации: 25 сентября 2017 г., 18:40 | последнее обновление: 25 сентября 2017 г., 18:40 блог версия для печати фото
КНДР обвиняет Трампа в "развязывании войны" и грозит сбивать самолеты США
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо
Трамп объявил о том, что он подписал указ, наделяющий минфин дополнительными полномочиями по введению санкций в отношении КНДР

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо обвинил президента США Дональда Трампа в развязывании войны против его страны и утверждал, что что вооруженные силы Северной Кореи имеют право сбивать стратегические бомбардировщики США – даже когда те находятся вне ее воздушного пространства.

Он также отметил, что руководство КНДР рассмотрит все варианты ответа на американскую агрессию, пишут в понедельник, 25 сентября, зарубежные СМИ и, в частности, сайт новостной службы ВВС.

"США объявили войну нашей стране, а значит мы имеем полное право принять ответные меры и сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже когда они находятся вне воздушных границ нашей страны", – приводит издание слова северокорейского министра.

Напомним, что 21 сентября президент США Дональд Трамп объявил о том, что он подписал указ, наделяющий минфин дополнительными полномочиями по введению санкций в отношении КНДР. Это заявление было сделано в присутствии президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Дональд Трамп отметил, что разработка КНДР ядерного оружия и баллистических ракет "это огромная угроза для мира и безопасности".

Президент США пояснил, что новый исполнительный указ позволит отрезать источники дохода, благодаря которым Северная Корея получает средства на разработку "смертоносных вооружений". Санкции могут коснуться тех, кто ведет торговлю с Пхеньяном или поставляет ему технологии.

19 сентября, выступая на Генеральной ассамблее ООН, Трамп призвал усилить давление на Северную Корею с целью принудить ее отказаться от ядерного оружия, назвав политику этой страны-изгоя "дестабилизирующей, враждебной и угрожающей". "У меня не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею, если они не прекратят свои провокации. Этот режим уничтожает себя сам", – заявил Трамп.

Ранее на этой неделе Ли Ён Хо, находившийся в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил журналистам, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане

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