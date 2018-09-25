Трамп о палестино-израильском конфликте: "Мы не будем заложниками старых догм"

На 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил президент США Дональд Трамп. Опоздав к началу сессии, он поднялся на трибуну после президента Эквадора.

Начав cвое выступление с заявления, что администрации Белого дома под его руководством удалось за последние два года добиться более значительных результатов, чем любой другой администрации в истории страны, Трамп остановился, ожидая реакции зала. Его слова были встречены смехом. После паузы Трамп отметил, что он удивлен реакцией зала.

Президент США также говорил об успехах своей администрации на международной арене. По словам президента США, после его встречи с Ким Чен Иром начался процесс денуклеаризации Корейского полуострова, были прекращены ракетные испытания, была демонтирована часть военных объектов, были освобождены американские заложники. Вместе с тем, Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении КНДР останутся в силе до тех пор, пока полностью не будет завершен процесс денуклеаризации.

По мнению Дональда Трампа, начал приносить результаты его новый подход на Ближнем Востоке. Он отметил, что арабские страны, и в первую очередь Саудовская Аравия, начали борьбу с терроризмом. Страны Персидского залива открыли новый центр по борьбе с финансированием терроризма. Они сотрудничают с США, чтобы выявлять новые террористические сети, и берут большую ответственность за борьбу с экстремизмом и терроризмом. Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия обещали выделить миллиарды долларов для помощи народам в Йемене и Сирии, и они используют различные методы, чтобы положить конец страшной войне в Йемене. "Страны этого региона должны сами решать, какое будущее они хотят для своих детей", - заявил Трамп.

Говоря о войне в Сирии, Дональд Трамп напомнил, что боевики ИГ были изгнаны с территорий, которые они контролировали в Ираке и Сирии. При этом он отметил, что общей целью международного сообщества является деэскалация конфликта и поиск политического решения, которое бы учитывало мнение сирийского народа. Трамп также призвал ООН отреагировать, если режим Асада использует химическое оружие.

Отдельно Дональд Трамп остановился на "иранской проблеме". "Коррумпированный режим сеет хаос внутри страны и в регионе. Иранские лидеры разграбливают ресурсы нации, чтобы обогащаться и распространять беспорядки в регионе. Иранский народ возмущен и, правильно, тем, что его лидеры используют ресурсы страны и религиозные фонды, чтобы направлять их своим сателлитам и сеять хаос. Поэтому многие страны в регионе поддержали мое решение выйти из ужасной ядерной сделки с Ираном и введение санкций", - заявил Трамп.

Он отметил, что "ядерная сделка" привела к тому, что военный бюджет Ирана вырос на 40%.

"В прошлом месяце мы начали реализовывать режим санкций. 5 ноября будут введены новые. И мы на этом не остановимся. Мы не можем позволить самому опасному спонсору терроризма, который угрожает смертью Америке и уничтожением Израилю, получить в свои руки самое современное оружие", - сказал докладчик.

Дональд Трамп обратился к присутствующим в зале лидерам государств поддержать санкции против Ирана, а также поддержать борьбу иранского народа.

Говоря о палестино-израильском конфликте, Дональд Трамп заявил, что перенос посольства США в Иерусалим стало "еще одним важным шагом на Ближнем Востоке". Это было сделано в рамках признания права каждого государство самостоятельно определять свою столицу. "США привержены будущему миру и стабильности в этом регионе. В том числе, мы привержены миру между израильтянами и палестинцами. И эту цель мы приближаем, а не вредим ей, признавая очевидные факты. Американская политика принципиального реализма означает, что мы не позволим брать себя в заложники старым догмам и дискредитировавшим себя идеологиям, неправота которых была доказана временем", - заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп особо коснулся отношений его администрации с различными международными институтами. В том числе, он отметил, что США не вернутся в Совет по правам человека до тех пор, пока он не будет реорганизован. Трамп заявил, что США не признает юрисдикцию МУС. Он объявил, что США отвергают идею глобальности. "Америкой будут руководить американцы", - объявил Дональд Трамп.





