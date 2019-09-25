Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (Демократическая партия) во вторник, 24 сентября, заявила, что Конгресс начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Пелоси заявила, что Палата представителей начинает официальное расследование на основании подозрений, что Трамп "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".

От комментариев Пелоси воздержалась.

Ранее телеканалы CNN и NBC News передали, что Пелоси готовится в ближайшие часы сделать заявление, касающееся расследования попыток Дональда Трампа получить от президента Украины Владимира Зеленского компромата на Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Накануне конгрессмен Джон Льюис заявил на заседании палаты, что "у людей есть право знать, могут ли они доверять исходу выборов, есть право знать, могут ли они доверять нашу демократию тем, кто находится сегодня в Белом доме, у них есть право знать, просили ли иностранное государство вмешаться в наши выборы 2020 года, есть право знать, использует ли президент свое положение для пополнения собственных карманов".

По информации телеканала NBC News, 165 демократов в Палате представителей выступают за импичмент Трампу. По сведениям газеты The New York Times пишет, 199 демократов и один независимый член парламента поддерживают импичмент действующему президенту. Но этого недостаточно: сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в Конгрессе США, так как в Палате представителей 435 членов, хотя большинство мест у демократов – 235.

В поддержку импичмента выступила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая в 2016 году была соперником Трампа на президентских выборах.

Ожидается, что 25 сентября будет опубликована полная стенограмма разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. 26 сентября состоится брифинг исполняющего обязанности директора Национальной разведки и даст показания добровольный осведомитель из числа сотрудников американской разведки, с жалобы которого на действия Трампа и начался скандал, отмечает РИА Новости.