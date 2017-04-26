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В мире

Правительство Мэй в ответ на пропалестинскую петицию: "Мы гордимся ролью в создании Израиля"

время публикации: 11:05 | последнее обновление: 11:08 блог версия для печати фото
Тереза Мэй, 25 апреля 2017 года
Артур Бальфур в Иерусалиме. 1925-й год
"Празднование" 95-летия декларации Бальфура в Газе

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, требовавшую принести извинения палестинцам за декларацию Бальфура, признавшую право евреев на создание национального дома в Эрец-Исраэль.

В петиции, которую подписали порядка 13.500 человек, утверждается, что колониальная политика, проводившаяся Великобританией в годы Первой мировой войны и мандата, стала причиной изгнания палестинцев с исторической родины.

В ответе правительство Великобритании называет опубликованный в 1917 году документ историческим, подчеркивая, что не собирается приносить извинения. "Мы гордимся ролью в создании государства Израиль", - отмечается в тексте.

Правительство Ее величества напоминает об историческом контексте декларации, опубликованной в эпоху империализма, на фоне заката Османской империи. Оно добавляет, что полную ее оценку могут дать только историки.

"В этом контексте создание национального дома для евреев в стране, с которой и них столь сильная историческая и религиозная связь, было правильным и морально обоснованным действием. Особенно с учетом долгих веков преследований", - заявляет официальный Лондон.

Признавая, что в декларации стоило бы отметить и права неевреев, проживавших в Палестине, правительство призывает к реализации принципа «Два государства для двух народов» и обещает приложить все усилия для достижения длительного и справедливого соглашения.



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Палестинцы требуют извинений за Декларацию Бальфура







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