Правительство Мэй в ответ на пропалестинскую петицию: "Мы гордимся ролью в создании Израиля"

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, требовавшую принести извинения палестинцам за декларацию Бальфура, признавшую право евреев на создание национального дома в Эрец-Исраэль.

В петиции, которую подписали порядка 13.500 человек, утверждается, что колониальная политика, проводившаяся Великобританией в годы Первой мировой войны и мандата, стала причиной изгнания палестинцев с исторической родины.

В ответе правительство Великобритании называет опубликованный в 1917 году документ историческим, подчеркивая, что не собирается приносить извинения. "Мы гордимся ролью в создании государства Израиль", - отмечается в тексте.

Правительство Ее величества напоминает об историческом контексте декларации, опубликованной в эпоху империализма, на фоне заката Османской империи. Оно добавляет, что полную ее оценку могут дать только историки.

"В этом контексте создание национального дома для евреев в стране, с которой и них столь сильная историческая и религиозная связь, было правильным и морально обоснованным действием. Особенно с учетом долгих веков преследований", - заявляет официальный Лондон.

Признавая, что в декларации стоило бы отметить и права неевреев, проживавших в Палестине, правительство призывает к реализации принципа «Два государства для двух народов» и обещает приложить все усилия для достижения длительного и справедливого соглашения.





