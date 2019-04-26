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В мире

Дмитрий Быков: "Причина моего отравления не установлена"

время публикации: 05:57 | последнее обновление: 06:07 блог версия для печати фото
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков: "Причина моего отравления не установлена"
Дмитрий Быков: "Причина моего отравления не установлена"

Писатель Дмитрий Быков в авторской программе "Один" на радиостанции "Эхо Москвы" рассказал о своих проблемах со здоровьем, возникших около 10 дней назад во время гастролей в Уфе. Передача была записана из больницы.

"Я не могу, к сожалению, вам сообщить никаких сенсаций, потому что врачебную тайну здесь очень хорошо умеют блюсти, и больше того, здесь очень умеют скрывать обстоятельства даже от самого больного. Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, это было отравление, она не установлена... Я за это время успел прочитать массу комментариев "хорошо осведомленных людей"... Должен вас огорчить, диабета у меня нет, я очень следил за тем, чтобы его не было", – сказал Быков. Он также отверг версии об алкогольном или наркотическом отравлении.

"Здесь, в Москве, я на четвертый примерно день пришел в себя. Есть две новости. Обе хорошие. Во-первых, Бог есть, то есть я не могу это списать на действие медикаментов... такого не было в моем подсознании, я бы такого не выдумал, я бы такого не помнил. Бог есть, и он преимущественно занимается украшением мира", – рассказал он. "Быть на стороне Бога – очень просто. Достаточно украшать мир. Достаточно привносить в мир последовательную человечность".

51-летний Дмитрий Быков, 15 апреля прилетевший в Уфу с лекцией "Русский анекдот как литературный жанр", был доставлен в местную больницу после того, как еще в самолете почувствовал себя плохо. Он был погружен в медикаментозную кому. 18 апреля писателя доставили из Уфы в московскую больницу. 21 апреля он пришел в сознание и в тот же день передал первую записку главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.



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