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Умерла актриса Элина Быстрицкая

время публикации: 10:31 | последнее обновление: 11:49 блог версия для печати фото
Элина Быстрицкая в 1961 году
Элина Быстрицкая на приеме в Кремле в 2008 году
Умерла актриса Элина Быстрицкая

В пятницу, 26 апреля, в возрасте 91 года умерла народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.

В последние годы актриса тяжело болела. Время и место прощания будут известны позднее.

Элина Быстрицкая. Краткая биография

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, в еврейской семье. Родители: военный врач-инфекционист Абрам (Авраам) Петрович Быстрицкий и больничный повар Эсфирь Исааковна Быстрицкая.

В детстве жила с родителями. Перед самой войной отец получил новое назначение – на Черниговщину, в Нежин.

Во время Великой Отечественной войны эвакуировались в Астрахань, где училась на курсах медсестёр, работала (с 13 лет) во фронтовом передвижном эвакогоспитале в Сталино (ныне Донецк) санитаркой.

В 1945 году поступила в Нежинскую акушерско-фельдшерскую школу, которую окончила в 1947 году.

В конце 1940-х начала заниматься в художественной самодеятельности. Под давлением отца в 1947 году поступила на филологический факультет в Нежинский государственный педагогический институт имени Гоголя. Через год оставила учёбу и поступила на актёрский факультет в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, который окончила в 1953 году.

В 1953-1956 годах – актриса Вильнюсского русского драматического театра, в 1956-1958 – Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

С 1958 года – в труппе Малого театра (Москва).

В 1998 году работала в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

С 1950 года снималась в кино. Исполняла роли Лены Алексеенко в фильме "В мирные дни", (1950), Елизаветы Максимовны ("Неоконченная повесть", 1955), Аксиньи ("Тихий Дон", 1957-1958), Лёли ("Добровольцы", 1958), Ксении Румянцевой ("Всё остаётся людям", 1963) и другие.

С конца 60-х отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны в начале 90-х, сыграв в эпизодических ролях в фильмах "Семь дней после убийства", "Бравые парни" и других.

В общей сложности сыграла десятки ролей в кино, в телеспектаклях и в театре.

С 1978 года занималась педагогической деятельностью в Высшем театральном училище имени Щепкина, преподавала на кафедре актёрского мастерства в ГИТИСе.

Умерла 26 апреля 2019 года.



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Пятница, 26 апреля 2019 г.
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