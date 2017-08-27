ИГ взяло на себя ответственность за теракт в центре Брюсселя

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на военнослужащих в Брюсселе, передает информационное агентство Reuters.

Нападение было совершено в пятницу, 25 августа, в центре бельгийской столицы, на бульваре Эмиля Жакме. Мужчина, вооруженный мачете и выкрикивавший "Аллах акбар!", успел ранить двух военнослужащих, прежде чем был застрелен.

Как сообщают СМИ, это нападение было квалифицировано как террористический акт.

Известно, что "брюссельскому террористу" было 30 лет, он являлся уроженцем Сомали.