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В мире

На Донбассе в результате взрыва ранены две женщины

время публикации: 20:50 | последнее обновление: 21:05 блог версия для печати фото
На Донбассе две женщины подорвались на взрывном устройстве

В субботу, 26 августа, на Донбассе, вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины, расположенного к северу от поселка Березовое, две женщины получили ранения, когда рядом с ними сработало взрывное устройство.

Одной из пострадавших – 60 лет, другой – 56, обе – жительницы Харцызска (ДНР).

Как сообщает "Обозреватель", женщины направлялись в подконтрольный правительству район, и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста. Одна из них случайно задела взрывное устройство, приведя его в действие. В результате взрыва она получила осколочные ранения ног, рук, туловища и головы. Ее спутница в этот момент находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени.

Военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем карета скорой помощи доставила их в больницу.

Состояние обеих пострадавших удовлетворительное.



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