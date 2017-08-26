На Донбассе в результате взрыва ранены две женщины

В субботу, 26 августа, на Донбассе, вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины, расположенного к северу от поселка Березовое, две женщины получили ранения, когда рядом с ними сработало взрывное устройство.

Одной из пострадавших – 60 лет, другой – 56, обе – жительницы Харцызска (ДНР).

Как сообщает "Обозреватель", женщины направлялись в подконтрольный правительству район, и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста. Одна из них случайно задела взрывное устройство, приведя его в действие. В результате взрыва она получила осколочные ранения ног, рук, туловища и головы. Ее спутница в этот момент находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени.

Военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем карета скорой помощи доставила их в больницу.

Состояние обеих пострадавших удовлетворительное.





