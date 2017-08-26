В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой

В субботу, 26 августа, в 16:12 по израильскому времени, в работе социальных сетей Facebook и Instagram начались сбои. Об этом сообщил независимый сайт Down Detector.

Пользователи жаловались на то, что им не удается разместить пост или фотографию, а также возмущались тем, как медленно открывается Facebook.

Интернет-пользователи из разных стран, в том числе США, Японии, Бразилии, Нидерландов, Бельгии и Израиля в течение часа забрасывали службу поддержки соцсети своими жалобами. Однако примерно к 17:30 нормальная деятельность Facebook и Instagram восстановилась.

Как отмечает Express, это уже вторая серьезная проблема сети Facebook на этой неделе.