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В мире

Школьница бросилась под поезд, узнав оценки за экзаменационные работы

время публикации: 14:25 | последнее обновление: 14:44 блог версия для печати фото
Школьница бросилась под поезд, узнав оценки за экзаменационные работы

На железнодорожных путях, в непосредственной близости от станции Хейзлмир (графство Суррей), в конце минувшей недели было найдено тело 16-летней школьницы, сообщает Daily Mail.

По данным экспертов, девушка была насмерть сбита поездом. При этом, следствие считает, что она, скорее всего, сама бросилась на рельсы, стремясь свести счеты с жизнью.

Трагедия произошла в день, когда британским школьникам сообщают результаты обязательных экзаменов на аттестат зрелости (General Certificate In Secondary Education). В этом году экзаменационные работы оценивались согласно обновленной и более строгой системе. По версии следствия, девушка была расстроена результатами экзаменов.



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