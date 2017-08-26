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В мире

Уволен "питбуль Трампа", заместитель помощника президента США Себастьян Горка

время публикации: 06:12 | последнее обновление: 06:14 блог версия для печати фото
Уволен заместитель помощника президента США Себастьян Горка

Влиятельный сотрудник Белого дома Себастьян Горка – аналитик по вопросам вооруженных сил и разведки, занимавший пост заместителя помощника президента США, подал в отставку, сообщил телеканал CNN.

Однако высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа заявил журналистам: "Себастьян Горка не просил об отставке, но я могу подтвердить, что в Белом доме он уже больше не работает".

РИА Новости напоминает, что ранее на этой неделе три сенатора-демократа потребовали от Белого дома прояснить вопрос, не находится ли Горка под расследованием за сокрытие членства в ультраправой организации в Венгрии. Горка, родившийся в Великобритании в венгерской семье, вызвал споры, появившись в январе на людях с "Орденом витязя" – наградой, вручавшейся в Венгрии при режиме Миклоша Хорти в годы Второй мировой войны.

Себастьян Горка считался одним из близких помощников Трампа, называл себя "питбулем президента".

Горка стал очередным отставником Белого дома за семь месяцев президентства Дональда Трампа. Ранее были уволены или ушли в отставку глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, ведущий советник президента Стивен Бэннон (близким соратником которого считался Горка), директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи (который пробыл в должности всего 10 дней).

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