Ураган "Харви" достиг побережья Техаса, поступают сообщения о причиненном ущербе

В ночь на субботу, 26 августа, ураган "Харви" достиг побережья американского штата Техас, передает Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC). Урагану присвоена четвертая категория опасности.

Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигает 200-210 километров в час.

В сообщении отмечается, что в результате урагана причинен существенный ущерб населенным пунктам Порт-Аранзас и Порт-О'Коннор.

NHC предупреждает, что следствием урагана станет наводнение в прибрежной зоне.

По прогнозам центра, "Харви" будет бушевать на побережье Техаса несколько дней. Была проведена эвакуация людей, проживающих в прибрежной зоне.