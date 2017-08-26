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В мире

Ураган "Харви" достиг побережья Техаса, поступают сообщения о причиненном ущербе

время публикации: 06:35 | последнее обновление: 06:35 блог версия для печати фото
Ураган "Харви" достиг побережья Техаса, поступают сообщения о причиненном ущербе

В ночь на субботу, 26 августа, ураган "Харви" достиг побережья американского штата Техас, передает Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC). Урагану присвоена четвертая категория опасности.

Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигает 200-210 километров в час.

В сообщении отмечается, что в результате урагана причинен существенный ущерб населенным пунктам Порт-Аранзас и Порт-О'Коннор.

NHC предупреждает, что следствием урагана станет наводнение в прибрежной зоне.

По прогнозам центра, "Харви" будет бушевать на побережье Техаса несколько дней. Была проведена эвакуация людей, проживающих в прибрежной зоне.

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// NEWSru.co.il // В мире // 25 августа 2017 г.
Ураган "Харви" приближается к Техасу







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