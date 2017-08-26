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В мире

Ураган в Техасе. Метеорологи призывают население готовиться к худшему

время публикации: 10:46 | последнее обновление: 11:01 блог версия для печати фото
Ураган в Техасе. Метеорологи призывают население готовиться к худшему

В ночь на субботу, 26 августа, ураган "Харви" достиг побережья американского штата Техас.

Урагану была присвоена четвертая категория опасности, однако затем ее снизили до третьей. Власти просят жителей не выходить из дома без крайней необходимости. "Отсутствие подходящего укрытия может привести к серьезным травмам и даже гибели", - сообщила Национальная метеорологическая служба.

Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигает 200-210 километров в час.

Больше других населенных пунктов от урагана пострадал город Рокпорт. Ущерб причинен зданиям средней школы, гостиницы, крупного жилого комплекса. Десятки тысяч жителей временно находятся в специальных приютах для пострадавших от урагана.

Метеорологи утверждают, что основной удар "Харви" нанесет в субботу, около 20:00.

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