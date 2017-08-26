Техас: ураган "Харви" ослаб, но все еще опасен

Категория урагана "Харви", обрушившегося на территорию штата Техас, снижена до первой по пятибалльной шкале.

- "Харви" принес в Техас ураганный ветер и самый сильный шторм за 12 лет. Фоторепортаж



Тем не менее, по данным Oil&Gas Journal, нефтяные компании эвакуировали персонал 86 платформ в Мексиканском заливе . Более 200 000 домов и предприятий остаются без электричества, сообщает Fox news.

Метеорологи считают, что несколькими часами позднее скорость ветра заметно снизится, и "Харви" станет тропическим штормом.

Ранее сообщалось, что в регионах, затронутых ураганом, существует высокая опасность наводнений.