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В мире

Техас: ураган "Харви" ослаб, но все еще опасен

время публикации: 16:21 | последнее обновление: 16:37 блог версия для печати фото
Метеорологи: ураган "Харви" ослаб, но все еще опасен

Категория урагана "Харви", обрушившегося на территорию штата Техас, снижена до первой по пятибалльной шкале.

- "Харви" принес в Техас ураганный ветер и самый сильный шторм за 12 лет. Фоторепортаж

Тем не менее, по данным Oil&Gas Journal, нефтяные компании эвакуировали персонал 86 платформ в Мексиканском заливе . Более 200 000 домов и предприятий остаются без электричества, сообщает Fox news.

Метеорологи считают, что несколькими часами позднее скорость ветра заметно снизится, и "Харви" станет тропическим штормом.

Ранее сообщалось, что в регионах, затронутых ураганом, существует высокая опасность наводнений.

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