В Москве, Петербурге и других городах прошли митинги "за свободный интернет"

В субботу, 26 августа, в нескольких городах России прошел митинг "За свободный интернет". В Москве, на проспекте Сахарова, собрались около полутора тысяч участников митинга, сообщает "Эхо Москвы".

Поводом для митинга стали планы российских властей по очередным ограничениям сетевых свобод, в частности, законопроект о запрете анонимности в мессенджерах.

Мероприятие прошло при серьезном усилении мер безопасности: к месту проведения акции были доставлены сотни полицейских и дружинников. Среди участников митинга были представители левых движений под красными знаменами, демократы, националисты и представители ЛГБТ-общины. Небольшая группа митингующих вышла с лозунгом "Свободу Дмитрию Богатову".

На сцене был установлен баннер с надписью "Интернет не заберете". В определенный момент митинга начались задержания. По данным ОВД-Инфо речь, всего задержали 17 человек, их привезли в Красносельский и Басманный отделы полиции.

В отличие от московского, митинг за свободу интернета в Петербурге был несанкционирован, однако прошел без задержаний.

В различном формате акции за свободный интернет прошли во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске и других российских городах.





