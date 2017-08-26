Армия КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря

Утром в субботу, 26 августа, вооруженные силы Северной Кореи осуществили из провинции Канвондо запуск трех баллистических ракет малой дальности, которые упали в Японское море, не причинив ущерба, сообщает агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, одна или две ракеты пролетели более чем 250 километров в северо-восточном направлении. Третья ракета взорвалась вскоре после запуска.

Власти Южной Кореи и Японии обвиняют Пхеньян в очередной провокации.

Международные агентства отмечают, что речь идет о первом подобном запуске ракет армией КНДР после обмена угрозами с Соединенными Штатами.