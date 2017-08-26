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В мире

Жертвами ДТП в пригороде Лондона стали 8 человек

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 18:59 блог версия для печати фото
Жертвами ДТП в пригороде Лондона стали 8 человек

В субботу, 26 августа, на автомагистрали M1, неподалеку от британского города Ньюпорт, в 72 км от Лондона, произошло крупное ДТП, сообщает Daily Mail.

В результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса, двигавшихся в одном направлении, погибли 8 человек. Еще 4 человека, среди которых – один ребенок, получили серьезные травмы и находятся в больнице.

В связи с происшествием задержали водителей грузовиков, одному из которых 31 год, другому – 53 года. По предварительным данным, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения.

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