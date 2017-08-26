26 августа 2017 г.
Жена о смерти Александра Маслякова
На апельсины взглянули по-новому
Макрон заплатил Наташе 26 тыс евро
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:15 Нападение возле Букингемского дворца. Террорист крикнул: "Аллах акбар!"
14:25 Школьница бросилась под поезд, узнав оценки за экзаменационные работы
13:35 Стюардесса Virgin Atlantic Airways потеряла "работу своей мечты" из-за любовницы
12:46 91-летняя пенсионерка купила поддельное лекарство за 200 тысяч рублей
10:46 Ураган в Техасе. Метеорологи призывают население готовиться к худшему
09:09 В Пенсильвании автомобиль въехал в толпу; есть пострадавшие
08:34 Нападения на полицейских в Лондоне и Брюсселе признаны терактами
07:05 Трамп объявил о введении запрета на службу трансгендеров в армии и береговой охране США
06:35 Ураган "Харви" достиг побережья Техаса, поступают сообщения о причиненном ущербе
06:22 Армия КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря
В мире

Нападение возле Букингемского дворца. Террорист крикнул: "Аллах акбар!"

время публикации: 15:15 | последнее обновление: 15:15 блог версия для печати

В субботу, 26 августа, полиция сообщила, что подозреваемый, задержанный накануне возле Букингемского дворца, прежде, чем напасть на сотрудников правоохранительных органов, выкрикнул: "Аллах акбар!".

В машине задержанного обнаружен меч. По данным следствия, мужчина, находившийся за рулем, припарковался так, чтобы заблокировать полицейский автомобиль, а когда сотрудники полиция попыталась призвать его к порядку, напал на них.

Двое сотрудников полиции получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте. Нападавший был задержан.

Никого из членов королевской семьи не было в момент нападения в Букингемском дворце.

Сообщается, что задержанному – 26 лет.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 26 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017