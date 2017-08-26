Нападение возле Букингемского дворца. Террорист крикнул: "Аллах акбар!"

В субботу, 26 августа, полиция сообщила, что подозреваемый, задержанный накануне возле Букингемского дворца, прежде, чем напасть на сотрудников правоохранительных органов, выкрикнул: "Аллах акбар!".

В машине задержанного обнаружен меч. По данным следствия, мужчина, находившийся за рулем, припарковался так, чтобы заблокировать полицейский автомобиль, а когда сотрудники полиция попыталась призвать его к порядку, напал на них.

Двое сотрудников полиции получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте. Нападавший был задержан.

Никого из членов королевской семьи не было в момент нападения в Букингемском дворце.

Сообщается, что задержанному – 26 лет.