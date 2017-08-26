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В мире

Нападения на полицейских в Лондоне и Брюсселе признаны терактами

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 09:23 блог версия для печати фото
Нападение на полицейских в Брюсселе
Полиция возле Букингемского дворца
Полиция возле Букингемского дворца

В пятницу, 25 августа, вечером, неизвестный мужчина напал на полицейских в центре Лондона, возле Букингемского дворца. Он остановил свою машину возле полицейских, которые заметили у него большой нож и решили задержать его. При задержании он напал на них, сообщает Daily Mail.

Двое сотрудников полиции получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте. Нападавший был задержан.

Никого из членов королевской семьи не было в момент нападения в Букингемском дворце.

Сообщается, что задержанному – 26 лет. По данным некоторых СМИ, в момент нападения он был вооружен не ножом, а мечом, однако эта информация не подтверждена.

Спустя несколько часов, утром в субботу, полиция сообщила о том, что нападение признано терактом. Расследовать инцидент будет контртеррористическое управление Скотланд-Ярда. Отметим, что в мае этого года сотрудники британских служб безопасности задержали возле Букингемского дворца вооруженного ножом мужчину. Однако в тот раз в Скотланд-Ярде сообщили, что речь не идет о попытке теракта.

Также в пятницу, 25 августа, нападение на полицейских было осуществлено в центре Брюсселя, на бульваре Эмиля Жакме, где мужчина, вооруженный мачете и выкрикивавший "Аллах акбар!", атаковал группу военнослужащих. Он успел ранить двоих, прежде чем был застрелен. Как сообщают СМИ, это нападение также квалифицировано как террористический акт.

На данный момент известно, что "брюссельскому террористу" было 30 лет, он являлся уроженцем Сомали.

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