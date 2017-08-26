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В мире

В центре Марселя мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих

время публикации: 15:36 | последнее обновление: 16:39 блог версия для печати фото
В центре Марселя мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих

В субботу, 26 августа, в центре Марселя (Франция), вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих, ранив трех человек.

Преступник был задержан при попытке напасть на 55-летнюю женщину. Как сообщает RTL, проводя задержание, полиция применила электрошокер. Ранения троих пострадавших оцениваются врачами как относительно легкие.

Полиция не расценивает инцидент как теракт, отмечая, что нападавший, судя по всему, является психически больным человеком. Нападение произошло около 7:00. Спустя несколько часов задержанный был доставлен в психиатрическую больницу.

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