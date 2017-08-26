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В мире

Израильтянин Ибрагим обвинен в вооруженном нападении на полицейского в Варшаве

время публикации: 05:56 | последнее обновление: 05:56 блог версия для печати фото
Израильтянин Ибрагим обвинен в вооруженном нападении на полицейского в Варшаве

Прокуратура Варшавы предъявила обвинения гражданину Израиля, совершившему 24 августа вооруженное нападение на сотрудника полиции. В тексте обвинительного заключения отмечено, что полицейский получил легкое ранение в лицо.

Опубликовано имя обвиняемого: Ибрагим. Но его фамилия не публикуется и другие данные удостоверения личности не разглашаются. Власти Польши официально подтверждают, что речь идет об израильском гражданине.

Инцидент произошел в центре Варшавы, недалеко от площадки, где вскоре должна была выступить американская рок-группа Allah-Las, чей концерт в Роттердаме накануне был отменен из-за террористической угрозы. Сотрудники полиции заметили на улице подозрительного молодого мужчину, в руках у которого был нож. При задержании он оказал сопротивление и легко ранил одного из полицейских.

Судя по имеющейся информации, Ибрагиму инкриминируется нападение на полицейского, а не попытка совершения теракта.

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