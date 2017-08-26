Самолет, летевший из Антальи в Москву, вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона

Пассажирский самолет Boeing 757-200 авиакомпании Royal Flight, вылетевший из Антальи в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе авиакомпании.

"На рейсе Анталья-Москва вскоре после вылета из аэропорта Антальи произошла разгерметизация и произошло выбрасывание кислородных масок в салоне. В связи с этим, экипажем было принято решение о возврате в аэропорт Антальи, и спустя 37 минут после взлета самолет уже вернулся в аэропорт. Все обошлось благополучно, пассажиры и члены экипажа живы. Никто не обращался за медпомощью. Пассажиров разместили в отеле. Примерно через 13 часов на резервном судне они вылетели в Москву. В настоящий момент к нам официальных претензий от пассажиров не поступало", – сказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел 17 августа.

"Экипаж действовал согласно существующим инструкциям и оказывал помощь нуждающимся пассажирам. Отмечу, что пассажирам необходимо обращать внимание на инструкции по обращению с кислородными масками", – добавили в пресс-службе.