Стюардесса Virgin Atlantic потеряла "работу своей мечты" из-за любовницы

25-летняя Шарлотт Виттенгем, стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic, была настолько поражена тем, что среди пассажиров рейса Лондон – Лос-Анджелес оказалась британская певица и ведущая ток-шоу "Топ-модель по-американски" Рита Ора, что, вернувшись, не смогла не сообщить об этом своей любовнице, Стейси МакКлин.

Стейси использовала откровения подруги для того, чтобы создать интересный "статус" на своей странице в Facebook. Увидев это сообщение, Шарлотт не удержалась от комментария, написав, что "Рита Ора выглядела прямо как картинка".

Спустя две недели администрация Virgin Atlantic заявила, что стюардессе, проявившей столь неуместное внимание к частной жизни пассажиров, придется либо уволиться, либо подвергнуться дисциплинарному расследованию. Шарлотт Виттингем, не желавшая терять "работу своей мечты", пыталась объяснить начальству, что она всего лишь восхитилась красотой Риты Ора и не собиралась распускать какие-либо сплетни о ней.

Однако ни извинения, ни объяснения девушке не помогли. Представитель Virgin Atlantic Airways заявил: "Мы уважаем частную жизнь клиентов и поэтому не можем позволить себе комментировать какие-либо конкретные ситуации".



