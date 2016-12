Знаменитый британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет

В ночь на 26 декабря стало известно, что в рождественские выходные в своем доме в Оксфордшире умер знаменитый британский поп-певец Джордж Майкл, сообщает BBC. Ему было 53 года.

Причина смерти устанавливается. Одна из возможных причин, которую называют СМИ: сердечная недостаточность, пишет издание Billboard.

В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса, напоминает РИА Новости.

Джордж Майкл. Биографическая справка

(по материалам Википедии)

Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) родился 25 июня 1963 года в Лондоне в семье грека-киприота, иммигрировавшего в 1950-е годы, и англичанки. Его музыкальная карьера началась в 1981 году, когда он вместе со своим школьным другом Эндрю Риджли создал группу The Executives. Группа не смогла добиться успеха, и тогда Майкл и Риджли решили выступать дуэтом, приняв наименование Wham!, используя образ богатых повес, исповедующих гедонистический образ жизни.

После распада Wham! Майкл заявил, что намерен начать сольную карьеру и писать более серьезную, взрослую музыку. Выпущенная еще под маркой Wham! жизнеутверждающая песня "Freedom" привлекла всеобщее внимание к Майклу как к одной из самых талантливых и модных фигур своего поколения. Его первый сольный альбом "Faith" поступил в музыкальные магазины 30 октября 1987 года. На волне истерии, вызванной выходом пластинки в стиле фанк, было продано более 16 миллионов экземпляров. По версии Billboard, в том году это был самый продаваемый диск в США.

Второй альбом "Listen Without Prejudice, Vol. 1" принес Майклу еще два хита: "Freedom!' 90" и "Praying for Time", но в целом был гораздо менее коммерчески успешным, чем "Faith".

В 1996 году на Virgin Records вышел третий сольный альбом Майкла "Older", который пользовался большим успехом в Европе, чем в США, где эпоха популярности Майкла уже миновала. До первого места в Великобритании добрались такие песни как "Jesus to a Child" и "Fastlove".

В 1999 году Майкл выпустил альбом кавер-версий своих любимых песен "Songs From The Last Century".

В 2002 году Джордж Майкл попытался вернуть былую популярность, выпустив первый (с июня 2000 года) сингл "Freeek!", который сопровождался дорогостоящим видеоклипом. Вложения не оправдались. Летом 2002 была выпущена политическая композиция "Shoot The Dog" – сатира на Джорджа Буша-младшего и Тони Блэра, которых Майкл обвинил в развязывании войны с Ираком. Она вошла в вышедший в марте 2004 году альбом "Patience", который дебютировал в Великобритании на 1-м месте.

В 2006 году на MTV состоялась премьера видео на новую песню Майкла "An Easier Affair".

11 ноября 2006 года вышел альбом лучших хитов "Twenty Five", приуроченный к 25-летию творческой деятельности певца. Кроме этого, впервые за 15 лет Джордж Майкл отправился в мировое турне.

В ночь на 1 января 2007 года Джордж Майкл заработал рекордный гонорар в три миллиона долларов за всего лишь один концерт на вилле олигарха Владимира Потанина под Москвой.

В 2007 году объявил о продолжении своего тура, в рамках которого он впервые дал концерты в Москве и Киеве.

Летом 2012 вышел новый сингл Джорджа Майкла "White Light". С этой песней, (а также с одним из прежних хитов – песней "Freedom") Майкл выступил 12 августа 2012 года на закрытии Олимпийских игр в Лондоне.

Symphonica Tour был возобновлен 4 сентября 2012 концертом в венском Stadthalle.

В 2014 году был анонсирован шестой сольный альбом Майкла "Symphonica".

Джордж Майкл неоднократно оказывался замешанным в скандалы, связанные с его гомосексуальностью и употреблением наркотиков.

Джордж умер у себя дома в Оксфордшире 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет.