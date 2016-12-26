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В мире

В Москве скончался иракский дипломат: СК расследует обстоятельства смерти

время публикации: 14:12 | последнее обновление: 14:12 блог версия для печати фото
В Москве скончался иракский дипломат: СК расследует обстоятельства смерти

Сотрудники московского отделения Следственного комитета РФ расследуют обстоятельства смерти 46-летнего иракского дипломата, тело которого было обнаружено в понедельник в рабочем кабинете в здании посольства Ирака.

Об этом сообщает 26 декабря информационное агентство РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Юлию Иванову.

"При визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено", – приводит издание слова чиновницы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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