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В мире

Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске достигло 76 человек

время публикации: 08:56 | последнее обновление: 08:56 блог версия для печати фото
Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске достигло 76 человек

Число жертв массового отравления в Иркутске контрафактным концентратом "Боярышник" за минувшие выходные достигло 76 человек, сообщает РИА Новости.

Массовое отравление средством "Боярышник", содержавшим метиловый спирт, произошло в Иркутске в середине декабря. Правоохранительные органы Иркутска возбудили уголовное дело и ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

Во всей Иркутской области введен запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.

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