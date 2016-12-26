Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске достигло 76 человек

Число жертв массового отравления в Иркутске контрафактным концентратом "Боярышник" за минувшие выходные достигло 76 человек, сообщает РИА Новости.

Массовое отравление средством "Боярышник", содержавшим метиловый спирт, произошло в Иркутске в середине декабря. Правоохранительные органы Иркутска возбудили уголовное дело и ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

Во всей Иркутской области введен запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.