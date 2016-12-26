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Вандалы "украсили" антисемитскими граффити школу им.Анны Франк во Франции

время публикации: 18:50 | последнее обновление: 18:50 блог версия для печати фото
Вандалы "украсили" антисемитскими граффити школу им.Анны Франк во Франции (иллюстрация)

Здание школы имени Анны Франк, расположенное в городке Монтрей, восточном пригороде Парижа, неизвестные вандалы изуродовали антисемитскими и оскорбляющими цыган граффити.

Об этом пишет в понедельник, 26 декабря, газета Le Parisian.

В минувшее воскресенье на стенах школы были обнаружены нарисованные черным фломастером свастики, Звезду Давида со словом "еврей" внутри и надписи: "Евреям вход воспрещен" и "Грязные евреи и цыгане".

Жюльетт Тэси, бывший директор школы им. Анны Франк, сфотографировала эти надписи и опубликовала их на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что идентифицировать злоумышленников не представляется возможным, поскольку на территории школы не установлены камеры наружного наблюдения.

Местные власти и министр просвещения Франции Наджат Валло-Белькасем решительно осудили эту акцию, назвав ее "подлой" и пообещав, что преступники не уйдут от наказания. Полиция начала расследование.

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Понедельник, 26 декабря 2016 г.
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