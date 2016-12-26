Детский омбудсмен назвала условие пересмотра "закона Димы Яковлева"

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила в эфире "НТВ", что отмена "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление американцами российских детей, возможна только после того, как Вашингтон даст возможность проследить судьбу уже усыновленных детей из России.

"Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом", - сказала Кузнецова.

Напомним, так называемый "закон Димы Яковлева", в рамках которого гражданам США запретили усыновлять российских сирот, был утвержден Советом Федерации РФ 26 декабря 2012 года.

1 января 2014 года было официально прекращено действие российско-американского соглашения об усыновлении российских детей.





