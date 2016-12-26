Из-за сообщения о бомбе эвакуированы три станции московского метро

Сотрудники полиции проводят эвакуацию пассажиров на станциях метро, расположенных вблизи Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов на Комсомольской площади в Москве – в связи с анонимным сообщением об угрозе взрыва.

Об этом сообщает в понедельник, 26 декабря, информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.

"В целях безопасности из помещений всех трех вокзалов проводится эвакуация людей. Прибывшие кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений. Принимаются меры для установления и задержания анонимного заявителя", – сообщил собеседник агентства.